Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге выставлена на продажу квартира, в который с 1834 по 1836 года проживал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Об этом сообщает Литературная газета.

Бывший доходный дом, в котором жил поэт, располагается по адресу Набережная Кутузова, 32. Александр Пушкин занимал бельэтаж, который со временем был превращен в однокомнатную и двухкомнатную квартиры. Обе квартиры, принадлежащие теперь частному лицу, были выставлены на продажу одним лотом.

В стенах дома на Набережной Кутузова Пушкин завершил работу над повестью «Капитанская дочка». Его квартиру неоднократно посещали такие видные деятели как Василий Жуковский, Николай Гоголь, Федор Тютчев и другие.