Слайго, , 13:44 — REGNUM Вокальная поп-группа из Ирландии Westlife выпустила новый альбом, который получил название «Spectrum». Сообщается, что эта пластинка стала первой за семь лет. Стоит напомнить, что группа в 2012 году распалась, но уже в 2018 объявила о своем воссоединении.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в новую пластинку вошло 11 песен, в том числе и та, которую для группы написал Эд Ширан. Эта композиция получила название «Hello My Love». Отметим, что этот британский музыкант является давним поклонником группы.

На лето 2020 года у музыкантов запланирован масштабный тур в поддержку альбома. 22 августа музыканты выступят на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.