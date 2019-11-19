Лондон, , 13:30 — REGNUM Руководство британской телевизионной компании BBC One объявило о том, что последний вышедший эпизод сериала «Темные начала» посмотрело на два миллиона человек меньше, чем дебютные серии. Количество просмотров на 17 сентября составило 5,4 миллиона телезрителей. Фэнтези драма повествует об экспериментах лорда Азриэла, связанных с путешествиями между параллельными вселенными. Один из них привел к знакомству девушки по имени Лира, живущей в мире, полном магии и чудесных созданий, с юношей из альтернативной реальности, в которой волшебство отсутствует.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, исполнителями главных ролей стали Дафни Кин, получившая признание благодаря супергеройской драме «Логан», Джеймс МакЭвой, известный по кинокартинам «А в душе я танцую», «Сплит», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» и «Особо опасен», а также Амир Уилсон.

Режиссерская команда состоит из Джейми Чайлдса, участвовавшего в создании сериала «Доктор Кто», Тома Хупера, знакомого зрителям по историческим драмам «Король говорит» и «Отверженные», Отто Батхёрста, работавшего над сериалом «Острые козырьки», Этони Брина, Эроса Лина и Уильяма МакГрегора. Авторами сценария выступили Джек Торн и Филип Пулман. Коллектив исполнительных продюсеров возглавил Дэн МакКалок.