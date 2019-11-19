Гластонбери, , 13:19 — REGNUM Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель «Грэмми», Пол Маккартни станет хедлайнером фестиваля «Гластонбери 2020». Организаторы мероприятия сообщают, что культовый музыкант выступит 27 июня. Стоит отметить, что музыкант уже выступал на площадке фестиваля в 2004 году. Ранее было объявлено, что на сцене будет также выступать Дайана Росс.

Напомним, что этот фестиваль проводится с 1970 года и получил репутацию «британского Вудстока».

По информации российского новостного агентства InterMedia, в свои 77 лет Маккартни станет самым пожилым хедлайнером в истории мероприятия.

Основной список музыкантов, которые примут участие на фестивале, будет объявлен позже.