Красногорск, , 13:01 — REGNUM К празднованию Нового года в подмосковных автобусах разместят самые оригинальные поздравления, придуманные жителями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мострансавто.

Праздничные поздравления разместят на поручнях в салонах автобусов. В акции могут принять участие все желающие жители Московской области. Для этого до 29 ноября необходимо отправить свой вариант текста в стихах или прозе на электронную почту перевозчика. Объем поздравления не должен превышать 200 символов с пробелами.