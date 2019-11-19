Москва, , 12:56 — REGNUM Фирма «Мелодия», в 1972 издавшая первую «гибкую» пластинку малоизвестной группы «Цветы», в год 50-летия ныне прославленного коллектива выпустила подарочный сборник «Вперед в неизвестность». Он состоит из шести виниловых пластинок: каждая из них представляет определенную веху в музыкальном развитии и самой группы, и, в первую очередь, ее бессменного лидера Стаса Намина.

Так в релизе отмечается, что поклонники маэстро смогут услышать не только признанные хиты маэстро, но и живой концерт в московском Crocus City Hall, симфонические сочинения, музыку для театра, и даже эксперименты в этническом стиле.

Также в праздничном комплекте — два DVD группы «Цветы» и оригинальные календари на 2020 год.