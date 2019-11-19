Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Советский и российский российский театральный и киноактер Михаил Боярский опроверг слухи о том, что после юбилея он, якобы, решил покинуть сцену.

Михаил Боярский Анастасия Сергеевна Федоренко

«Нет, это не соответствует действительности», — сказал ТАСС Боярский, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что Боярский якобы решил покинуть сцену после своего 70-летнего юбилея, который он отметит 26 декабря. На счету артиста десятки запоминающихся ролей в кино, сотни спектаклей и многочисленные награды.

Ранее стало известно, что копания «Бомба-Питер» вместе с продюсером Максимом Федоровым готовит к выпуску двойной альбом Михаила Боярского, приуроченный к юбилею исполнителя

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