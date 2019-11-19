Дакар, , 12:35 — REGNUM Франция вернула Сенегалу саблю исламского ученого и правителя XIX века в рамках обязательства возвращать в свои бывшие западноафриканские колонии важные предметы их культурного наследия. Об этом передает ВВС Africa.

На церемонии возвращения артефакта, прошедшей в столице Сенегала, Дакаре, премьер-министр Франции Эдуард Филипп передал изогнутую железную саблю в кожаных ножнах президенту Сенегала Маки Саллу.

Артефакт первоначально принадлежал уважаемому западноафриканскому лидеру Умару Сайду Таллу, который вел антиколониальную борьбу против французов.

Некоторые из его потомков также присутствовали на церемонии.

Премьер-министр Франции Филипп сообщил, что это был «первый шаг» в рамках кампании, направленной на то, чтобы вернуть еще больше сенегальских артефактов, которые в настоящее время находятся в музеях Франции.