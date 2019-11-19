Москва, , 12:25 — REGNUM Состоялся релиз нового клипа российского исполнителя Burito, бывшего участника группы «Банд'Эрос». Клип был снят на популярную песню «Небо вспомнит о нас». Режиссером видео выступил Сергей Грей.

По информации российского новостного агентства InterMedia, по сюжету действие происходит в XIX веке. Burito в восточном костюме приезжает на дворянское собрание в особняк, после чего устраивает там концерт. Аристократы сначала не оценили музыку исполнителя, но затем начали танцевать. В итоге исполнитель исчезает, используя микрофон как портал.

Напомним, что в 2019 году музыкант уже выпустил три клипа на песни «Возьми мое сердце», «О тебе» и «Samskara».