Лос-Анджелес, США, , 12:23 — REGNUM Организаторы церемонии вручения престижной американской премии American Music Awards огласили дополнительный список артистов, которые выступят на сцене 24 ноября в Microsoft Theater. Стало известно, что свой репертуар представит Кристина Агилера, которая споет новую песню с A Great Big World.

Помимо этого лидер 2019 года по числу номинаций Post Malone выступит с культовым исполнителем Оззи Осборном, а также с Трэвисом Скоттом и Эйвери Уоттсом, который более известен как Watt.

По информации российского новостного агентства InterMedia, на этой сцене американская панк-рок-группа Green Day отметит 25-летие своего альбома «Dookie» и исполнит пару своих хитов.

Напомним, что ранее были представлены Билли Айлиш, Lizzo, Селена Гомес, Дуа Липа, Камила Кабелло, Томас Ретт, Jonas Brothers и др. Также сообщалось, что на сцену поднимется и Тейлор Свифт, которая уже получила почетную награду «артист десятилетия», однако из-за конфликта с лейблом ее выступление находится под вопросом.