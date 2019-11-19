Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Популярный рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) назвал себя «Самым сексуальным мужчиной мира» по версии журнала People. Об этом 17 ноября сообщил портал Metro.

https://www.instagram.com/p/B43scRGnbxT/

Издание обратило внимание, что сразу после того, как певец Джон Ледженд опубликовал соответствующую обложку журнала People со своей фотографией, Снуп Догг разместил в своём Instagram аналогичное изображение со своим фото, обработанное в редакторе. »

"Спасибо Вам!», — написал рэпер в комментарии. Его подписчики оценили шутку, с момента публикации изображение получило более 433 тыс. лайков.

https://www.instagram.com/p/B4yYS9Zl7rX/

Джон Ледженд разместил обложку People со словами «Спасибо вам» на своей Instagram-странице 14 ноября 2019 года. Стоит отметить, что его пост ненамного обошёл публикацию Snoop Dogg, в итоге он собрал около 570 тыс. лайков.

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