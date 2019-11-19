Сиэтл, США, , 11:56 — REGNUM Руководство Amazon решило продлить предстоящий сериал «Властелин колец» на второй сезон. об этом 19 октября сообщил журнал Variety.

Стоит отметить, что компания ещё даже не начала съёмки пилотного эпизода шоу, которое находится на стадии предпроизводства. Более того, по имеющейся у издания информации, продюсеры проекта до сих пор окончательно не утвердили актёрский состав сериала.

Напомним, в свой амбициозный проект Amazon планирует вложить около $1 млрд, что сделает его самым дорогим сериалом в истории телевидения. Ожидается, что производство шоу начнётся в конце 2019 года, известно, что съёмки будут проходить в Новой Зеландии. Премьера «Властелина колец» запланирована на 2021 год.

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