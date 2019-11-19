Москва, , 11:44 — REGNUM 5 декабря в московском клубе «16 тонн» состоится новогодний концерт квинтета из Петразаводска «Громыка». Группа была образована в 2014 году, а сами музыканты определяют свой жанр как «тяжелый психоделический твист». При этом участники группы отмечают, что в своем творчестве они хотят как можно дальше уйти от понятия «рок-музыка».

По информации российского новостного агентства InterMedia, организаторы концерта отмечают, что таким образом коллектив «отпразднует наступление Громого года».

«Предстоящее выступление «Громыки» в столице нашей Родины — настоящий концерт — аперитив — своего рода первый бокал Советского шампанского, открывающий долгожданную, но непростую череду Новогодних праздников», — говорится в анонсе мероприятия. Коллектив также готовит поклонникам несколько праздничных сюрпризов, детали которых пока не сообщаются.