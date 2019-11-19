Париж, , 11:37 — REGNUM Рукопись с тремя неизданными рассказами английской писательницы Шарлотты Бронте продана на торгах в Париже за €780 тыс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter аукционного дома Drouot.

Три сочинения — «Письмо лорда Чарльза Велсли», «Полуночная песня» и «Журнал француза (продолжение)» — вошли в рукописный журнал, который Шарлотта Бронте (1816−1855) вела с 14 лет. Записи датированы августом 1830 года.

Рукопись приобрело Общество Бронте, чтобы вернуть журнал дом-музей сестер Бронте в деревне Хоуорт, уточняет The Yorkshire Post.

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