Москва, , 11:35 — REGNUM Телеканал «2+2» заявил, что начал работать над вторым сезоном сериала «Братья по крови». Премьера запланирована на следующий год. Картина повествует о том, как капитан полиции и его брат раскрывают сложные дела. В новом сезоне, запланированном на 12 серий, зрители смогут увидеть, как два брата потеряют близкого человека, но на этот раз убийцу будет найти намного сложнее.

В качестве создателей сериала выступили Александра Смилянская, подарившая миру сериалы «Вечный отпуск» и «Артистка», и Галина Рубинштейн. Команду исполнительных продюсеров возглавили Дмитрий Сафановский, участвовавший в создании картин «Суббота» и Вадим Червяков, благодаря которому свет увидел сериал «Опер по вызову». Режиссером стал Олег Филипенко, подаривший миру такие картины, как"Я думал, ты будешь всегда», «Улики», «Осенний вальс».

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли исполнили Эрик Абрамович, известная по «Рыжик», «Единственная радость», «Неродная», «Лидия» и «Мать за сына», Сергей Деревянко, знакомый зрителям по картинам «Благословите женщину», «Инди», «Ялта-45» и «Ловушка», Наталья Бабенко, снявшаяся в «Народный Малахий», Петр Крылов, сыгравший в «Сваты 6», «Ловушка» и «Сашка», и Федор Гуринец, известный по таким картинам, как «Сашка», «Сваты 6» и «Женский доктор 2».