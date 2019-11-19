Ашхабад, , 10:58 — REGNUM В Ашхабаде состоялась церемония открытия III международного театрального фестиваля, сообщает 19 ноября агентство «Туркмения сегодня».

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов приветствовал участников фестиваля в письменном обращении. По его словам, это мероприятие направлено на развитие культурного диалога и активизацию творческого сотрудничества.

Бердымухамедов добавил, что театральный фестиваль призван определить направление дальнейшего развития этого искусства, а также повысить профессиональный уровень актеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа туркменский музыкальный ансамбль «Арчабиль» завоевал второе место на фестивале «Мелодия Востока — 2019», который проходил в Самарканде.

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