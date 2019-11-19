Лос-Анджелес, США, , 11:24 — REGNUM Смена дизайна главного героя предстоящего фильма «Соник в кино» обошлась кинокомпании Paramount Pictures в $5 млн. Об этом сообщил портал IndieWire 18 ноября.

Ранее сообщалось, что редизайн Соника стоил около $35 млн. Однако источник IndieWire заявил, что почти все сцены с появлением персонажа не были до конца готовы (кроме первого трейлера), поэтому переделать их было не так сложно.

Напомним, зрители остались крайне недовольны дизайном Соника в предстоящем фильме. Из-за этого создатели проекта перенесли дату премьеры и изменили внешность протагониста.

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