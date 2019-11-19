Онфлёр, Франция, , 10:39 — REGNUM Традиционный смотр лучших работ российских кинематографистов открывается 19 ноября во французском городе Онфлер. Первой картиной, представленной публике, станет комедия Анны Пармас «Давай разведемся».

Жюри под руководством известного режиссера, лауреата премии «Сезар» Жерара Кравчика предстоит выбрать наиболее достойную работу из восьми фильмов: «Воскресенье» Светланы Проскуриной, «Керосин» Юсупа Разыкова, «Простой карандаш» Натальи Назаровой, «Текст» Клима Шипенко, «Элефант» Алексея Красовского, «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики, «В Кейптаунском порту» Александра Велединского.

Также будут определены лучшие актер и актриса, дебютный фильм, и лента, отмеченная зрителями.

В рамках фестиваля будут показаны фильмы «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Близкие» Ксении Зуевой, «Сестренка» Алексанра Галибина и другие.