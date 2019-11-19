Лондон, , 10:13 — REGNUM Британский певец Робби Уильямс выпустил новую песню, которая была записана вместе со знаменитым боксером-тяжеловесом Тайсоном Фьюри. Композиция получила название «Bad Sharon».

Стоит отметить, что это является дебютом в вокальном жанре для чемпиона мира. Напомним, что впервые он запел в 2013 году в прямом эфире, после того, как победил Стива Каннингема.

По информации российского новостного агентства InterMedia, переодически боксер радовал зрителей своими импровизациями во время удачных поединков.

Сообщается, что эта песня войдет в новый альбом Робби Уильямса, которая получила название «The Christmas Present». 16 и 17 декабря на стадионе «Уэмбли» состоятся концерты в поддержку пластинки.