Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM 24 ноября в лос-анджелесском зале «Голливуд-боул» состоится премьера оперы о царе Навуходоносоре в постановке известного хип-хоп исполнителя Канье Уэста. В своем твиттере исполнитель сообщил, что хочет попробовать себя в роли театрального деятеля и для постановки выбрал оперу о вавилонском царе Навуходоносоре.

В ее основу ляжет музыка его госпел-группы Sunday Service. Также в этом проекте приняли участие продюсер Питер Коллинз и группа Infinity’s Song.

По информации российского новостного агентства InterMedia, постановщиком действа также значится итальянская художница Ванесса Бикрофт.

Интересно, что вскоре после анонса мероприятия пользователи интернета обнаружили ошибку в пригласительных билетах. «На них на самом деле изображен император Персии Дарий Великий. Навуходоносор был вавилонским царем, который угнетал евреев, которые впоследствии были освобождены Киром Великим, основателем Персидской империи», — заявил в своем твиттере культуролог Джубин Бехрад.