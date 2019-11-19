Москва, , 09:46 — REGNUM 19 ноября в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» открывается выставка «Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца».Как отмечают организаторы, в экспозиции представлены подарки и подношения, которыми обменивались и которые получали представители нескольких поколений семьи Романовых — от Екатерины II до Николая II.Хронологический принцип организации экспозиции дает возможность проследить изменение вкусов, традиций, обычаев, начиная с 80-х годов XVIII века и до 1917 года. Рассказ о подарках дополняют живописные и миниатюрные портреты членов императорской семьи.