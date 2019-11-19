Москва, , 09:38 — REGNUM Онлайн кинотеатр «Premier» запустил документальный телесериал «Поток». Картина повествует о современной музыке и ее творцах.

Первая серия была посвящена продюсеру Юрию Бардашу, работавшему над такими проектами, как Луна, Грибы, Quest Pistols Show, Нервы.

В качестве создателей документального телесериала выступили известный российский журналист, бывший главный редактор журнала «Афиша», эксперт премий «Степной волк» и портала «Красная звезда» Александр Горбачев и режиссер, продюсер, сценарист, оператор Павел Карыхалин, известный по таким картинам, как «Все включено», «Кухня», «Саламанка» и «Лалай-Балалай».