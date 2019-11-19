Пенне, , 09:34 — REGNUM Актер Брэд Питт стал амбассадором итальянского бренда Brioni, специализирующегося на мужской одежде. Об этом сообщает The Blueprint.

Модный дом скоро отмечает знаковую дату — 75 лет. Сотрудничество с такой известной личностью как Питт явно приурочено к ней.

Теперь актер в качестве представителя бренда будет выходить на самые престижные премии лишь в их костюмах, как он делал это ранее на 72-м Каннском кинофестивале. А уже в январе 2020 мы увидим рекламную кампанию с его участием.