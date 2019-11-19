Орлеан, , 09:42 — REGNUM Торжественная церемония вручения наград Каннского кинофестиваля, который должен был состояться в 1939 году, прошла во французском городе Орлеане. Жюри отметило высокими оценками несколько советских картин, включенных в программу первого смотра, сообщил советник-посланник по вопросам культуры посольства России во Франции Леонид Кадышев.

Народная артистка СССР Марина Ладынина, сыгравшая в музыкальном фильме Ивана Пырьева «Трактористы», была признана лучшей актрисой. Лента режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» удостоена специального приза жюри.

Главную награду кинофестиваля получил фильм американского кинорежиссера Фрэнка Капры «Мистер Смит едет в Вашингтон». Звание лучшего актера поделили американец Джеймс Стюарт и француз Гарри Бор, рассказал Кадышев ТАСС.

Фильм французского режиссера Кристиана-Жака «Ад ангелов» получил приз жюри кинофорума, а картина американского режиссера Гарсона Канина «Мать-одиночка» — награду за лучший сценарий.

Первый Каннский кинофестиваль должен был состояться в сентябре 1939 года, однако не был проведен из-за Второй мировой войны.

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