Лас-Вегас, США, , 09:31 — REGNUM В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения музыкальной премии BET Soul Awards. Как сообщается, Крис Браун и Дрейк получили аж три награды за песню «No Guidance».

Кроме того реперша Lizzo получила две статуэтки за альбом «Cuz I Love You» и клип «Juice». Две другие исполнительницы — Карди Би и Бейонсе — получили награды за свои песни «Money» и «Brown Skin Girl» соответственно.

По информации американского новостного агентства CNN, лучшей R’n’B исполнительницей стал Габриэлла Уилсон, более известная под сценическим псевдонимом H.E.R. Лучшим певцом стал Khalid.

В номинации «лучший соул-исполнитель» победил Тревор Джексон, а лучшим исполнителем госпелов был признан Кирк Франклин.