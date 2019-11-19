Москва, , 09:30 — REGNUM 24 ноября в московском клубе «16 тонн» состоится концерт Миши Смирнова. В этот день 16-летний музыкант представит поклонникам свой новый альбом «Разбитая гитара». Напомним, что пластинка вышла в свет 1 ноября.

По информации российского новостного агентства InterMedia, этот молодой музыкант также является актёром музыкального театра «Аквамарин», многократным победителем международных конкурсов.

Стоит отметить, что Миша представлял Россию на Евровидении 2015, а также является финалистом второго сезона телевизионного шоу «Голос. Дети».