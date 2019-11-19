Нью-Йорк, США, , 09:23 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что стартовала работа над созданием сериала «Тёрнеры». Комедия повествует о семье афроамериканцев, в которой все члены являются представителями медицинских профессий. Жизнь делает крутой поворот, когда недавно вышедшие на пенсию родители принимают решение отказаться от спокойного существования и возобновить врачебную практику. Теперь их детям придется смириться с постоянными поучительными замечаниями и разного рода непрофессиональными ситуациями.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Наоми Экперигин, подарившая миру «Отличные новости», «Брод Сити» и «Миссис Флэтчер», и актер Дэймон Уайанс-младший, известный по «Моя жена и дети», «Новенькая», «Счастливый конец» и «Бруклин 9−9».

Команду исполнительных продюсеров возглавил актер Уилмер Вальдеррама, получивший признание благодаря картинам «Королевские каникулы», «Клубная мама», «Пробуждение» и «Клан Сопрано».