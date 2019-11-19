Москва, , 09:21 — REGNUM 19 ноября Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина открывает выставку «Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1», посвященную 180-летию изобретения фотографии.

Как отмечается на сайте музея, в экспозиции представлены работы изобретателя фотографии француза Луи Жака Манде Дагера, а также одного из ключевых английских дагеротипистов Антуана Клоде и известного российского мастера светописи Сергея Левицкого.

Кроме того. зрители увидят автохромы Антонена Персонна (коллекционера работ импрессионистов), работы американского пейзажиста Энсела Адамса, пионера итальянской цветной фотографии Луиджи Гирри, американских фотографов Стивена Шора и Аарона Сискинда, а также знаменитого фэшн-фотографа Хельмута Ньютона.

Работы предоставлены Национальной библиотекой Франции и Французским фотографическим обществом в Париже, фотографической Коллекцией Остлихт в Вене и Государственным историческим музеем в Москве.