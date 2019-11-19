Нью-Йорк, США, , 08:52 — REGNUM Генри Кавилл в течение нескольких недель подряд отказывался покидать съёмочную площадку «Ведьмака». Об этом 18 ноября сообщил портал The Sun со ссылкой на продюсера Томаша Багиньского.

Багинский сообщил журналистам, что когда съёмки сериала проходили в Венгрии, Кавилл «неделями спал в трейлере», который находился недалеко от места съёмок.

Он добавил, что актёр не возвращался в свою гостиницу в Будапеште и, таким образом, всё это время «находился в мире ведьмаков». Продюсер отметил, что подобное случается не очень часто.

Ранее писатель Анджей Сапковкий предположил, что будущий сериал Netflix является потенциальным «шедевром». Он сказал это после того, как посмотрел первый трейлер шоу. Стоит отметить, что при этом автор произведений про Геральта из Ривии сообщил, что он пока не смотрел пилотный эпизод, потому что «любит удивляться».

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