Нью-Йорк, США, , 08:39 — REGNUM Шоураннер предстоящего сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич рассказала журналистам о своём отношении к фанатам и взаимодействию с фанатским сообществом. Об этом 19 ноября сообщил портал Comicbook.

«Мне нравится общаться с фанатами, возможно даже слишком, как многие могут посчитать», — сказала Хисрич, добавив, что она очень любит заходить в Twitter и общаться с представителями фэндома.

Продюсер отметила, что некоторые люди смотрят на «бешеные» группы фанатов как на «врагов», однако сказала, что она действительно хочет прикоснуться к их «энтузиазму» и «волнению».

"На самом деле я думаю, что это люди, которые действительно любят «Ведьмака», и я действительно хочу взять и развивать их энтузиазм и учиться на этом энтузиазме», — заявила шоураннер .

Ранее исполнительный продюсер сериала Томаш Багиньский сообщил, что его сюжет будет отличаться от сюжета серии книг Анджея Сапковского. Он пояснил, что будущее шоу всё же является адаптацией произведений польского писателя, а не их точным повторением.

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