Москва, , 08:36 — REGNUM Неделя казахстанского кино в Москве посвящена 80-летию со дня рождения писателя Абиша Кеклибаева. Об этом 19 ноября заявил посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, сообщает агентство «Казинформ».

На церемонии открытия дипломат отметил, что личность писателя имеет особое значение для народа, так как Кеклибаев внес большой вклад в литературное наследие страны.

В мероприятии также принял участие заместитель министра культуры России Павел Степанов. По его словам, показ казахстанских фильмов является важным событием для культурной жизни Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−11 ноября в Москве прошли Дни культуры Казахстана в России. Мероприятие было открыто гала-концертом у фонтана «Дружбы народов» на ВДНХ.

Читайте также: На ВДНХ открываются Дни культуры Казахстана в России