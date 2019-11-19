Омск, , 07:00 — REGNUM Известный кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица 18 ноября в Омске встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, Бурков и Кустурица запланировали провести в Омске «фестиваль фестиваля».

Эмир Кустурица в Омске Omskportal.ru

В облправительстве напомнили, что Кустурица 15 лет назад в Сербии построил Дрвенград из дерева. Этот архитектурный проект стал местом проведения фестиваля русской музыки «Большой». Несколько лет подряд в нём участвуют и побеждают омичи. Губернатор поблагодарил режиссёра за этот фестиваль.

Александр Бурков предложил руководителю Международного фестиваля «Большой» организовать совместный творческий проект в Омске.

«А давайте сделаем микс фестивалей? Фестиваль в фестивале!» — поддержал Кустурица.

Режиссёр убеждён, что такой фестиваль станет событием для всей Сибири, а не только для Омска.

Кустурица проведёт в Омске ещё два дня. В том числе он даст концерт в Музыкальном театре.

Напомним, фестиваль русской музыки «Большой» проводится с 2013 года в деревне Дрвенград (Сербия).

Читайте также: В сербской этнодеревне Дрвенград — фестиваль русской музыки «Большой»