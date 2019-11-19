Москва, , 06:58 — REGNUM Певица София Ротару не выступает в России из-за сложившейся политической ситуации на Украине, заявил 18 ноября продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В прошлом году Ротару впервые не участвовала в российском музыкальном конкурсе «Песня года» в связи с введённым на Украине военным положением.

«София Михайловна стала заложником политических обстоятельств, у неё не было выбора в 2018 году», — объяснил Пригожин.

Он добавил, что в этом году певица планирует принять участие в «Песне года» и фестивале «Легенды ретро FM», но будет делать это не ради заработка.

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