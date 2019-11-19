Новосибирск, , 06:10 — REGNUM Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев останется на своём посту. После рабочей встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым он забрал заявление об увольнении. Об этом «Тайге.инфо» сообщила заведующая литературной частью драмтеатра Ирина Никитенко.

Напомним, что накануне, 18 ноября, новосибирский губернатор Андрей Травников встретился с худруком Новосибирского городского драматического театра Сергеем Афанасьевым.

По итогам встречи Травников поручил министерству культуры проработать вопрос помощи мэрии Новосибирска для обеспечения финансирования текущей деятельности театра, а мэру Новосибирска Анатолию Локтю — урегулировать вопрос с арендой помещений для театра, «обеспечив беспрепятственное функционирование театра».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня 19 ноября, состоится пресс-конференция, на которой будет решаться вопрос с арендованным помещением для театра под руководством Сергея Афанасьева и перспективе его переезда в собственное.

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