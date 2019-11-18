Лос-Анджелес, США, , 21:51 — REGNUM В сеть выложили «суперсекретный» трейлер анимационной картины «Камуфляж и шпионаж» (Spies in Disguise). Ролик был опубликован 18 ноября на YouTube-канале кинокомпании 20th Century Fox.

В проекте в том числе приняли участие Уилл Смит, Том Холланд, Карен Гиллан и DJ Khaled. Мультфильм начнут показывать в кинотеатрах США 25 декабря 2019 года, в России его выход в широкий прокат состоится 6 января 2020 года.

Согласно синопсису, сильно отличающиеся друг от друга по характеру супершпион Лэнс Стерлинг (Уилл Смит) и молодой учёный Уолтер Беккет (Том Холланд) вынуждены объединиться ради спасения мира.

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