Нью-Йорк, США, , 21:24 — REGNUM HBO опубликовал первый трейлер своего предстоящего комедийного фантастического сериала «5-я авеню». Ролик был опубликован 18 ноября на YouTube-канале телеканала.

Над созданием сериала работал режиссёр Армандо Иануччи. Телеканал начнёт показывать новое шоу в январе 2020 года.

Главную роль в сериале исполнил британский актёр Хью Лори («Доктор Хаус»). Он играет Райана Кларка — уверенного в себе капитана роскошного космического лайнера Avenue 5, на котором состоятельные люди могут осуществить незабываемое путешествие.

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