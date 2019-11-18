Лос-Анджелес, США, , 20:55 — REGNUM Джеймс Ганн пока что не говорил с Марком Хэммилом о его возможном участии в предстоящем кинокомиксе «Стражи галактики 3». Об этом 18 ноября сообщил портал Comicbook.

В ответ на соответствующий вопрос фаната Ганн сказал, что Хэмилл является его другом и дал понять, что подобных разговоров между ними никогда не было. Издание отмечает, что, таким образом, фанатам, надеявшимся увидеть актёра в третьей части «Стражей галактики» стоит «тормознуть».

Напомним, слухи о возможном участии Хэмилла в будущем кинокомиксе появились после того, как исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах» и режиссёр «Стражей Галактики» провели «соседскую» встречу. После этого фанаты тут же выдвинули массу теорий о том, кого именно может сыграл Марк Хэмилл.

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