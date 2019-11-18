Париж, , 20:55 — REGNUM Подростковая рукопись Шарлотты Бронте была продана за 780 тысяч евро на аукционе в Париже. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба аукционного дома Drouot.

Рукопись была приобретена Обществом сестёр Бронте с целью возвращения уникального манускрипта в дом-музей сестёр Бронте в деревне Хоэрт, расположенной в графстве Уэст-Йоркшир.

Рукопись под названием «Журнал для молодых людей» (The Young Men's Magazine) была написана писательницей в 1830 году, когда ей было 14 лет. Лот представляет собой маленькую книжку в коричневой кожаной обложке со специальным красным чехлом, в который журнал прятали после прочтения. Размер книжечки составляет не более 35 на 61 мм, в неё вошли три рассказа Бронте, написанные ею в подростковом возрасте.

Уникальная рукопись была приобретена на деньги, собранные Обществом сестёр Бронте среди поклонников творчества писательницы. Сотрудники дома-музея и раньше делали попытку приобрести этот экспонат, но их опередила французская компания Aristophil, которая позже разорилась.

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