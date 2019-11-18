Лос-Анджелес, США, , 20:17 — REGNUM Disney объяснила, почему она «обрезала» картинку у старых эпизодов сериала «Симпсоны», которые были выложены в библиотеке потокового сервиса Disney+. Об этом 18 ноября собщил портал Cinema Blend.

Компания завила, что она выпустила «Симпсонов» в формате соотношения сторон 16: 9 для того, чтобы предоставить одинаковое визуальное качество серий во всех 30 сезонах популярного шоу. При этом Disney добавила, что в начале 2020 года она планирует разместить на своём потоковом сервисе первые 19 сезонов и несколько серий 20 сезона в оригинальном формате 4:3, тем самым предоставив подписчикам возможность выбора.

Ранее многие поклонники мультсериала обратили внимание, что из-за перевода формата картинка у старых серий оказалась «обрезанной». Из-за этого зрители потеряли возможность понять некоторые шутки создателей шоу. Например, шутку о том, что разные сорта пива Duff наливают из одной и той же трубы.