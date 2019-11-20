20 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Hazbin Hotel — мультсериал, пилотный эпизод которого вышел в конце октября 2019 года на видеосервисе YouTube. Авторами выступила команда под предводительством мультипликатора Вивьен Медрано, однако судьба проекта под угрозой из-за отсутствия достаточного финансирования. История о демонической принцессе, решившей устроить революцию в аду и перевоспитать грешников, чтобы показать им радужный рай, взорвала интернет: обозреватель ИА Regnum посмотрела новинку.

Алёна Соколова, , 13:13 — REGNUM



Постер мультипликационного сериала «Хазбин Отель» Hazbinhotel.fandom.com

28 октября на YouTube-канале художницы-аниматора Вивьен Медрано появилась пилотная серия мультсериала «Хазбин Отель» (Hazbin Hotel). За две недели работа набрала 12 млн просмотров. Это был ожидаемый проект: первые отрывки истории о центре реабилитации для грешных душ (с анимацией, чем-то смутно напоминающей творчество Тима Бертона или популярный сериал «Гравити-фолз») появились ещё в 2017 году.

Почти сразу после выпуска пилота команда мультипликаторов объявила о спин-оффе под названием Helluva Boss: в минутном трейлере зрители познакомились с новыми демонами преисподней — о сюжетных пересечениях с «Хазбин Отелем» пока неизвестно. Как и о продолжении оригинальной истории — сейчас Медрано занята поиском спонсоров для поддержки проекта.

«Хазбин Отель» снимался на деньги, собранные с помощью поклонников творчества художницы. В том числе у девушки есть аккаунт на платформе Patreon, за который ежемесячные взносы отчисляют 4 тысячи человек. Посчитать прибыль с учётом различных условий подписок сложно, но получается минимум 4 тысячи долларов. Вроде бы это нормальные деньги для отечественных реалий, но нарисовать полноценный сериал даже с маленькой командой в штате с такими доходами невозможно.

Впрочем, мультфильм «выстрелил», быстро набрав фанатскую аудиторию: спустя две недели после премьеры на российском фестивале настольных игр «Игрокон» в Москве уже можно было встретить косплееров в костюмах экстравагантных демонов.

Вивьен Медрано Hazbinhotel.fandom.com

Проект позиционируется как сериал для взрослых, но возрастной ценз оправдывается только изрядной долей матерных шуток о сексе и наркомании. Здесь просится ремарка: сложно ждать от сериала о демонах чего-то иного, вроде радужных единорогов. Но, как ни странно, в «Отеле» именно они тоже присутствуют…

История банальна: в аду у грешников свой собственный мир — с развлечениями, работой, телевидением и личными драмами. Но демонов с каждым днём становится всё больше. Перенаселение приводит к необходимости иногда «зачищать» ряды постояльцев преисподней, просто уничтожая лишних жителей. Не то чтобы это вызывало общественные волнения, ведь место и без того, что называется, адское…

Но среди алкоголиков и тунеядцев живёт демоническая принцесса Чарли, наследница этого своеобразного мрачноватого «государства». Чарли похожа на типичную диснеевскую принцессу: она поёт больше, чем говорит, и мечтает о сладком ярком мире, рае, втором шансе для тех, кто не справился с первым. С такой «политикой партии» девушка выступает в прямом эфире, предлагая вместо жестокой «чистки» перевоспитывать демонов и отправлять их в рай. А в качестве центра реабилитации Чарли предлагает собственный отель, в котором сейчас находится под контролем целый один пациент… О, кажется, он сбежал на разборки с местным лидером преступной группировки. Какая жалость.

Инициатива на грани фола, однако на пороге гостиницы появляется влиятельный демон Аластор и предлагает свою помощь. Получится ли у энтузиастов устроить демоническую революцию — никто не узнает, пока Медрано не найдёт способ продолжить сериал.

Чарли на семейном портрете Цитата из м/с «Хазбин Отель». Худ. Вивьенн Медрано. 2019. США

Легок спуск в ад

Получасовой пилотный эпизод получился яркий, красивый, полный деталей. Иногда их даже излишне много: взгляд не успевает анализировать происходящее или читать все мелкие сноски (так, например, если не слушать, что говорит телеведущая, а читать бегущую строку внизу, то зритель узнает о чужой семейной трагедии…). Становится понятно, почему развитие мультсериала требует масштабных ресурсных затрат: прорисовка такого уровня требует как минимум увеличения числа художников.

Интерес к истории о демонах тоже объясним: последние несколько месяцев ажиотаж вокруг райско-адской тематики возрос из-за ожидаемого финального сезона культового сериала «Сверхъестественное» от CW, да и экранизация «Благих знамений» Нила Геймана и Терри Пратчетта подлила в огонь масла, а леденящие душу приключения новой «Сабрины» заставили всех вспомнить библейские истории о Люцифере.

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Аластор Цитата из м/с «Хазбин Отель». Худ. Вивьенн Медрано. 2019. США

Впрочем, до шедевров Мэтта Грейнинга «Отелю» далеко: шутки хоть и бывают тут смешные, порой основанные на каламбурах и двусмысленности, но особым интеллектом местное чувство юмора не блещет. Это не сериал о злободневности, хотя Медрано поднимает горячие темы гомосексуализма и феминизма. Казалось бы, рассуждай, сколько влезет, но кроме клишированных возмущений и уже ставших архетипическими образов, ничего в мультсериал не влезает.

Если сравнить эпизод с пилотом «Разочарования» (сериала о средневековой принцессе-алкоголичке и её попытках не выйти замуж за принца), который вышел в 2017 году, то за полчаса экранного времени оба проекта смогли раскрыть мир; но Дримландия, в отличие от адского городишка, получилась более сюжетно проработанной. Непонятно, кто родители Чарли, какова иерархия в аду, существует ли рай (и почему к нему должны стремиться). Мы принимаем ад как должное, сферический мир в вакууме, который просто существует без истории и традиций.

Сэр Пентиус Цитата из м/с «Хазбин Отель». Худ. Вивьенн Медрано. 2019. США

Здесь можно встретить алкоголика-гомофоба, представителей ЛГБТ-сообщества и активные споры о мужененавистничестве: отличные реперные точки для развития социально острых ситуаций. Но, увы, то ли смелости разработчикам не хватило, то ли опыта (хотя у режиссера-аниматора «Хазбин Отель» — не первая работа, до неё существовал комикс «Зоофобия»), но реплики, способные стать чем-то большим, теряются в пестроте «нецензурщины» и скорости повествования.

Зато на харизматичности героев создатели оторвались: они удивительно смешные и приятные все, и кого-то одного выделить крайне сложно. Кажется, что демоны в аду — это обаятельные душки, вооружённые до клыков и разукрашенные в стиле «Отряда самоубийц» DC (Харли Квинн отлично вписалась бы на этом празднике грехов).

За приключениями неправильной демонической принцессы и её друзей будет интересно следить. Если, конечно, шум, поднятый вокруг проекта, поможет мультипликаторам продолжить историю. Но вне зависимости от судьбы «Отеля», зрителей как минимум ждёт спин-офф, который вернёт их в адские подземелья (по обещаниям) до конца 2019 года.

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