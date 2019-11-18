Тамбов, , 19:26 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в качестве руководителя рабочей подгруппы по направлению «Высшее образование» рабочей группы Госсовета озвучил ряд проблем в организации взаимодействия органов власти и вузов, которые необходимо устранить. И отметил положительный опыт регионов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин возглавляет рабочую подгруппу по направлению «Высшее образование» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Образование и наука». Сегодня, 18 ноября, тамбовский губернатор в режиме видеоконференцсвязи провел ее очередное, третье заседание. Темой разговора стало формирование региональной политики в сфере высшего образования и перспективы развития отраслевого образования Российской Федерации.

Александр Никитин отметил, что сейчас продолжается формирование перечня поручений по итогам заседания Госсовета. Всего было получено более 50 предложений, поступивших от управления президента РФ по научно-образовательной политике, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов страны, организаций высшего образования, общественных организаций и институтов развития, экспертного сообщества.

На уровень правительства РФ внесены предложения по совершенствованию правового регулирования полномочий регионов страны в сфере высшего образования; внесению изменений в законодательство России, направленных на повышение эффективности механизмов государственно-частного партнерства; модернизации системы комплексного прогнозирования и планирования потребности в кадрах, основанной на прогнозах рынка труда и технологического развития отраслей экономики.

Экспертами было однозначно поддержано поручение Минобрнауки России по разработке Стратегии развития системы высшего образования. При этом тамбовский губернатор озвучил ряд проблем в организации взаимодействия органов власти и вузов, которые необходимо устранить.

«Образовательные организации высшего образования, расположенные на территории субъектов Российской Федерации, — это мощный ресурс экономического и социального развития регионов, обеспечивающий не просто подготовку квалифицированных кадров, но и в целом способствующий наращиванию интеллектуального потенциала региона. Вместе с тем, мы сталкиваемся с целым рядом проблем, снижающих эффективность участия вузов в формировании современного кадрового потенциала регионов», — сказал Александр Никитин.

По его словам, одной из проблем является отсутствие правового регулирования полномочий субъектов Российской Федерации в сфере высшего образования (относительно организаций высшего образования, распложенных на их территории). Вследствие этого затруднены процессы интеграции высшего и среднего профессионального образования, ограничено влияние региона на распределение контрольных цифр приема.

Александр Никитин также отметил положительный опыт нескольких регионов по поддержке вузов. Например, в Рязанской, Челябинской, Орловской, Мурманской, Тамбовской, Томской, Новосибирской, Тюменской областях, Красноярском крае приняты региональные законы о поддержке и стимулировании инновационной деятельности организаций высшего образования.

В большинстве субъектов реализуются меры, направленные на поддержку молодых ученых, стимулирование научно-исследовательских проектов в интересах регионов. Это Курская, Ростовская, Ярославская, Тамбовская, Новосибирская области, Татария. В основном, это грантовая поддержка талантливой молодежи.

Значительное количество нормативно-правовых актов принято в рамках регулирования социальной поддержки студентов. Например, в Бурятии и Красноярском крае приняты соответствующие законы. Постановлениями правительства Иркутской, Новосибирской, Тамбовской и ряда других областей утверждены ежемесячные выплаты, именные стипендии, премии лучшим студентам и молодым ученым вузов.

В большинстве субъектов Российской Федерации законодательно урегулированы вопросы организации целевого обучения по приоритетным для региона профессиям. В частности, в Бурятии, Рязанской, Тюменской, Кировской и ряде других субъектов РФ осуществляются меры социальной поддержки студентов, обучающихся по целевым направлениям. На Тамбовщине за счет средств областного бюджета в рамках целевого обучения осуществляется подготовка работников здравоохранения и культуры по программам высшего образования.

Губернатор Александр Никитин предложил членам рабочей подгруппы разработать единые механизмы поддержки перспективного развития организаций высшего образования.

Еще один важный вопрос, который обсудили члены рабочей подгруппы и который вызвал живую дискуссию участников заседания, — перспективы развития отраслевого образования в стране. В разговоре приняли участие представители министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства связи, руководители ведущих вузов страны, другие эксперты.

По итогам обсуждения будут выработаны дополнительные предложения по содержанию проекта доклада Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование и наука» (раздел «Высшее образование») и проекта предложений в перечень поручений президента РФ по направлению «Высшее образование».

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин создал рабочие группы Госсовета по шестнадцати направлениям. Одно из них — «Образование и наука» — возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он и предложил главе администрации Тамбовской области Александру Никитину взять на себя руководство одной из трех подгрупп — по направлению «Высшее образование».