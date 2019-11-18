Великий Новгород, , 19:19 — REGNUM Новгородский фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства и ремёсел «Княжья братчина» признан лучшим туристическим событием исторической направленности 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре новгородского правительства, такое решение принял оргкомитет Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019, итоги которой подвели в Самаре.

В 2019 году фестиваль посетили более 5 тысяч человек.

«Для нас это очень важная и значительная победа. Очевидно, что переезд фестиваля на историческую локацию Рюрикова городища выводит наш проект на новый уровень», — отметил режиссёр фестиваля Василий Ян.

Кроме того, региональный туристический офис «Русь Новгородская» получил гран-при фестиваля как лучший региональный туристический информационный центр, а также получил первое место за календарь туристических событий.

Напомним, Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards присуждается ежегодно с 2012 года. В этом году за премию боролись 683 проекта из 72 регионов страны.

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