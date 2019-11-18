Псков, , 19:08 — REGNUM 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, которые состоялись в Пскове в июне 2019 года, получили гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019, итоги которой были объявлены в Самаре. Ганзейский праздник, состоявшийся в России всего во второй раз в своей истории, получил премию в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 000».

Ещё один псковский праздник — Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — заняли второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением до 100 000».

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Напомним, всего за премию боролись более 680 проектов из 72 регионов страны, в финал вышли 200 проектов из 51 региона РФ, а также два зарубежных проекта — из Белоруссии и Латвии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 39-х Ганзейских днях в Пскове участвовали официальные делегации 72 европейских городов из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Швеции, Франции, Белоруссии, а также 17 российских городов. В рамках Ганзейских дней состоялся Всероссийский большой хоровой праздник, который объединил около 800 детей из сводного детского хора Российской Федерации и стран-участниц Ганзейского союза.

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