18 ноября 2019 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM В минувшие выходные в Петербурге прошел третий ежегодный фестиваль киноплаката, киноарта и тиражной графики POSTERCON 2019, организуемый АК Галереей. Фестиваль собрал вместе любителей кино и популярной культуры, галеристов, художников, дизайнеров и иллюстраторов, исследователей искусства плаката и коллекционеров.

Плакаты на фестивале © ИА REGNUM

Плакаты на фестивале © ИА REGNUM Плакаты на фестивале © ИА REGNUM

Пеннивайз © ИА REGNUM

Джокер © ИА REGNUM

Фестиваль Postercon 2019 © ИА REGNUM

Фестиваль POSTERCON с одной стороны — это уютное и «ламповое» место встречи творческих единомышленников, с другой — он привлекает к себе известных художников и спикеров из Москвы и других городов России. POSTERCON 2019 не стал исключением. В программе мероприятия были выставки альтернативных киноплакатов от АК Галереи и проекта #АльтКинопостер (Москва), беседы в формате public talk с художниками и коллекционерами, интерактивные лекции, III слёт коллекционеров кинофлаеров FireFlyer, кинопоказы и кино-музыкальный перформанс. Сквозной темой фестиваля POSTERCON 2019 было коллекционирование и сохранение культурного наследия в киноплакате.

Плакаты на фестивале © ИА REGNUM

Гости фестиваля © ИА REGNUM

Гости фестиваля © ИА REGNUM Гости фестиваля © ИА REGNUM

Фестиваль Postercon 2019 © ИА REGNUM

В рамках первого дня прошли лекция от АК Галереи, посвященная коллекционированию киноплаката и творческая встреча с коллекционером Ильёй Проскурниковым. Удачно вписался в фестиваль и формат public talk — были организованы вдохновляющие публичные беседы с основателями проекта #АльтКинопостер и московским фотографом, дизайнером и художником Зауром Тедеевым, выставка которого АК Галерея открыла в киноцентре «Родина» на Караванной, и которую можно посетить совершенно бесплатно до конца 2019 года. Особая атмосфера ностальгии была в зале при распаковке рулонов старых киноплакатов 10−20-летней давности, среди которых были, к примеру, оригинальные постеры к «Поймай меня, если сможешь», «Терминатору 3», «Старикам тут не место», «Престижу», «Догвилю», «Прогулке», «12» и др.

Фестиваль Postercon 2019 © ИА REGNUM

Илья Сергеев © ИА REGNUM Ярослав Баричко © ИА REGNUM

Фестиваль Postercon 2019 © ИА REGNUM

Плакаты на фестивале © ИА REGNUM

Илья Сергеев и Ярослав Баричко © ИА REGNUM Гости фестиваля © ИА REGNUM

Второй день открыла интерактивная лекция за барной стойкой от одного из организаторов фестиваля Ильи Сергеева, которая была посвящена кинофлаерам и их коллекционированию. За ней последовала лекция от художника Даниила Вяткина, посвященная эстетике зла и феномена его привлекательности в популярной культуре и искусстве. И завершили фестиваль ребята из электронного музыкального коллектива Singular clap, которые импровизировали с аналоговыми синтезаторами и кларентом под видеоряд фильма 1929 г. «Человек с киноаппаратом» Дзиги Ветрова.

Дизайнер, художник Даниил Вяткин © ИА REGNUM

Лекция «Эстетика зла» © ИА REGNUM Лекция «Эстетика зла» © ИА REGNUM

Дизайнер, художник Даниил Вяткин © ИА REGNUM Дизайнер, художник Даниил Вяткин © ИА REGNUM

Дизайнер, художник Даниил Вяткин © ИА REGNUM

Дизайнер, художник Даниил Вяткин © ИА REGNUM Гости фестиваля © ИА REGNUM

Дизайнер, художник Даниил Вяткин © ИА REGNUM Лекция Эстетика зла © ИА REGNUM

Миссия фестиваля POSTERCON — повышение интереса к киноплакату как к искусству и историческому артефакту, нуждающемуся в сохранении и даже специализированном музее. И уже в течение трех лет АК Галерея старается ей следовать, создавая площадку для арт-нетворкинга и вдохновляющих встреч.

Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ» © ИА REGNUM

Арт-группа «Альфа ОМ» © ИА REGNUM Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ» © ИА REGNUM

Арт-группа «Альфа ОМ» © ИА REGNUM Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ» © ИА REGNUM

Арт-группа «Альфа ОМ» © ИА REGNUM

Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ» © ИА REGNUM Кино-музыкальный перфоманс арт-группы Альфа ОМ © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Кинопостер — ностальгия или искусство? В Петербурге пройдёт PosterCon 2019