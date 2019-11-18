Екатеринбург, 18 ноября 2019, 16:21 — REGNUM В Екатеринбурге скончался Российский писатель и стихотворец Игорь Сахновский, сообщает 18 ноября «Интерфакс» со ссылкой на близких друзей писателя.
По утверждению агентства, причиной смерти стал разрыв аорты.
Дата и время прощания с Игорем Сахновским на данный момент неизвестны.
Игорь Сахновский родился 17 июля 1958 года в городе Орск, прошёл обучение в Уральском государственном университете, закончив филологический факультет.
Сотрудничал с рядом книжных издательств, журналом «Уральский следопыт», а также региональным отделением Академии наук СССР.
Автор нескольких романов, рассказов и сборников стихотворений. Сахновский был удостоен ряда литературных наград, в том числе международной литературной премии Fellowship Hawthornden International Writers Retreat.
Проза Игоря Сахновского была переведена на сербский, французский, немецкий, английский и итальянский языки.
В 2009 году на основе его романа «Человек, который знал всё» был снят художественный фильм.
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