Санта-Моника, США, , 15:55 — REGNUM Ведущие московские кинокомпании договорились о показе своих фильмов и сериалов в более 50 странах мира. Таковы результаты работы российских специалистов на прошедшем в Санта-Монике крупнейшем в мире Американском кинорынке AFM. Об этом сообщила 18 ноября пресс-служба компании «Экспоконтент», оператора стенда Created in Moscow на AFM.

Созданные московскими студиями многосерийные телефильмы, киноленты и анимация были представлены в США под единым брендом Created in Moscow в рамках специальной программы Московского экспортного центра.

Полнометражный мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет» будет показан в кинотеатрах и на телеэкранах США, стран Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Колумбия и др.) и Италии. Мультфильм «Большое путешествие» покажут в Японии и Тайване.

Картину Федора Бондарчука «Вторжение» увидят в Северной Америке, Австралии, Великобритании, в странах Ближнего Востока и Республике Корея.

Компания «Централ Партнершип» презентовала на AFM драму «Чернобыль. Бездна» режиссера Данилы Козловского, экшн «ОГОНЬ», романтическую приключенческую картину «Серебряные коньки», триллер «Девятая» и провела премьерный показ фантастического экшен-триллера от Premier Studios «Аванпост».

Директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова отметила прогресс российской индустрии, который подтверждается и крупнейшими международными кино компаниями и прокатчиками. Зарубежных партнёров привлекает не только наличие качественного контента, но серьезное развитие навыков его грамотного продвижения. Постепенно увеличивается количество международных сделок, а упоминаемость российского кино в зарубежных СМИ за последний год выросла более, чем в полтора раза. Генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев сообщил, что российский экспорт в сфере аудиовизуального контента в 2018 году вырос на 5,2% по отношению к 2017 году и составил 210,7 млн. долл. США.

Алена Сычева