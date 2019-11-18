д. Устрека, , 15:24 — REGNUM Государственный симфонический оркестр «Simphonica ARTika» филармонии Якутии в ходе гастрольного тура в Новгородскую область побывал в деревне Устрека Старорусского района, где установлен мемориал воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе новгородского министерства культуры, у мемориала состоялся митинг, на котором ансамбль оркестра исполнил «Якутский победный марш» из симфонии Давида Салиман-Владимирова «Священный Ильмень».

«Новгородская земля хорошо известна якутянам. Зимой 1943 года на озере Ильмень, в сражении с немецко-фашистскими захватчиками, погибло много наших земляков. Так мы отдаем им дань памяти», — отметила генеральный директор Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г.М.Кривошапко Туйара Пестрякова.

Музыкального программа оркестра в Новгородской областной филармонии им. А.С.Аренского также была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Концерт в Великом Новгороде состоялся в рамках объявленного в Якутии Года Великой Победы.

Сегодня, 18 ноября, Государственный симфонический оркестр «Simphonica ARTika» выступит на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Напомним, памятник воинам-якутянам на берегу озера Ильмень — на территории деревни Устрека — был установлен в 2000 году. В центре мемориала — стилизованное национальное жилище якутов ураса, стоящее на расколотой льдине. Внутри установлены гранитные плиты с именами воинов. На территории памятника находится братская могила красноармейцев, на плитах мемориала высечены имена более 255 воинов-якутян. В 2018 году у мемориала установлена национальная коновязь — сэргэ.