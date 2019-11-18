Новосибирск, , 14:12 — REGNUM Мэрия Новосибирска анонсировала пресс-конференцию, на которой пойдёт речь о решении проблемы с арендованным помещением для Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева и перспективе переезда в собственное, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю урегулировать вопрос с арендой помещений для драмтеатра, «обеспечив беспрепятственное функционирование».

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Завтра, 19 ноября, о том, как будет решаться этот вопрос расскажут заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков и художественный руководитель театра Сергей Афанасьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Афанасьев сообщил об уходе, заявив, что в тех условиях, в которых вот уже 30 лет существует театр, он больше не может работать.

Последней каплей в принятии такого решения стала информация о том, что финансирование реконструкции полуразрушенного здания бывшего кинотеатра «Пионер», которое ранее было передано под театр, отодвинуто на 2022−2023 год.

Напомним, что учредителем Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева является муниципалитет. Драмтеатр был открыт 20 марта 1988 года и до сих пор не обзавёлся собственной площадкой. В 1998 году он оказался в подвале дома на Вокзальной магистрали, 19, где и находится до сих пор.

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