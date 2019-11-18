Новосибирск, , 13:59 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 18 ноября, встретился с художественным руководителем Новосибирского городского драматического театра Сергеем Афанасьевым, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Напомним, председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин, а также член совета по культуре и искусству при президенте России и режиссёр Евгений Миронов, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Государственного театра наций Мария Ревякина, худрук Театрального центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев и другие театральные деятели обратились к Андрею Травникову с просьбой найти средства для театра Афанасьева.

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«По итогам встречи глава региона поручил министерству культуры проработать вопрос об оказании помощи мэрии Новосибирска по обеспечению финансирования текущей деятельности Новосибирского городского драматического театра под руководством Афанасьева, — уточнили в правительстве региона. — Также губернатор поручил мэру Новосибирска урегулировать вопрос с арендой помещений для театра, обеспечив беспрепятственное функционирование театра».

Андрей Травников опроверг информацию о заморозке проекта по реконструкции полуразрушенного здания бывшего кинотеатра «Пионер», которое ранее было передано театру. Травников утверждает, что область готова уже в следующем году финансировать из регионального бюджета начало строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Государственной думы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) сообщила, что региональный бюджет готов дать 82 млн рублей в 2020 году на реконструкцию здания бывшего кинотеатра. О том, что нашлись средства, Ганзя сообщила после публичного заявления художественного руководителя Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева об уходе. Причиной своего вынужденого увольнения Афанасьев назвал невыносимые условия для работы.

До этого также сообщалось, что финансирование реконструкции полуразрушенного здания «Пионера» отодвинуто на 2022−2023 год.

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