Москва, , 13:45 — REGNUM В мультсериале «Сказочный патруль», создаваемом на анимационной студии «Паровоз» по заказу компании «Цифровое Телевидение», появится новый герой. Как сообщила ИА Regnum пресс-служба студии «Паровоз», зрители увидят пятую волшебницу по имени Алиса в 37 серии, премьера которой пройдет 22 ноября в приложении «Мульт».

Генеральный директор компании «0+ Медиа» Александр Саблуков рассказал журналисту ИА Regnum о причинах создания новой героини и включения ее в линейку главных персонажей.

Александр Саблуков: «Появление новой героини в сериале — это ответ на запрос наших зрителей, которые уже давно мечтали о новой волшебнице, строили теории какой она может быть по характеру, какими магическими свойствами обладать и как выглядеть. То есть во многом зрители ее и придумали. В прошлом году «Сказочный патруль» стал российским брендом №1 по продажам лицензионных игрушек. Поэтому появление волшебницы Алисы позволит расширить линейку лицензионных продуктов на рынке. На данный момент ведется разработка куклы новой героини, поэтому в скором времени ее можно будет увидеть не только в приложении «Мульт» и на телеэкранах, но и пополнить свою коллекцию игрушек пятой участницей».

Алиса — активная, ловкая и яркая девочка. У нее немного завышенное самомнение, иногда модница бывает манерной, упертой и категоричной. Она не любит признавать свои ошибки, но зато ценит дружбу. По своему волшебному призванию Алиса — хранительница времени.

Главный автор студии «Паровоз» Мария Парфенова отмечает, что одной из причин создания новой подружки для героинь стало желание показать маленьким зрителям пример дружелюбности и открытости к новым знакомствам, даже если на первый взгляд человек кажется эксцентричным и странным. Вместе с Алисой приключения девочек обещают стать удивительнее, ведь розоволосая волшебница, как местная жительница Волшебного мира, откроет новым подругам множество тайн.

Серия «Хранительница времени» будет показана в приложении «Мульт» и на телеканалах «МУЛЬТ», ANI, «Мультимузыка» и «Карусель».

Алена Сычева